Погибшая от укусов волка жительница Курганской области защищала собаку от хищника

Фото: телеграм-канал "ЧП Курган"

Погибшая от укусов волка женщина в Петуховском муниципальном округе Курганской области пыталась защитить от хищника свою собаку. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального СУ СК.

По данным ведомства, вечером 22 января в поселок Курорт "Озеро Медвежье" зашел волк и напал на собаку, затем несколько раз укусил ее хозяйку. Всего от хищника пострадали четыре человека, включая погибшую женщину.

Уточняется, что впоследствии волк был убит сотрудниками правоохранительных органов и местными жителями.

Следователи проведут проверку и установят все обстоятельства произошедшего, после чего будут приняты необходимые решения.

Глава Петуховского муниципального округа Антон Волков отметил, что пострадавшие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Это первый случай нападения волка на человека в населенном пункте, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что волк напал на домашнюю собаку в селе Кобь Братского района Иркутской области. Животное покинуло прилегающие лесополосы и направилось в сторону одного из жилых домов. Целью его охоты стала собака. По данным СМИ, хищник загрыз животное.