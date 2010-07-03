Россияне считают ООН устаревшим форматом сотрудничества – ВЦИОМ

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Почти половина россиян считают Организацию Объединенных Наций (ООН) устаревшим форматом сотрудничества. Такого мнения придерживаются 48 процентов респондентов, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает ТАСС.

Большинство участников опроса, который стартовал 22 октября, указали на необходимость новых форм сотрудничества и совместного решения международных проблем. Примечательно, что каждый десятый опрошенный считает, что международные организации изжили себя и уже не нужны.

Исследование показало, что 66 процентов жителей России знает, что такое ООН, и сумели правильно расшифровать аббревиатуру. Среди успешных направлений работы организации респонденты назвали оказание гуманитарной помощи беженцам и нуждающимся, защиту культурного достояния народов мира и содействие равноправию между социальными группами.

Участники опроса также выбрали направления, в рамках которых деятельность ООН, по их мнению, неудовлетворительна. К ним респонденты отнесли борьбу с бедностью, решение проблемы наркотиков, урегулирование конфликтов, борьба с международным терроризмом и глобальным изменением климата.

Ранее Россия не поддержала заявление США в Совете Безопасности ООН по турецкой военной операции в Сирии. Официальная позиция МИД России не соответствует формулировкам, использованным в документе.