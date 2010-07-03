В ООН приняли резолюцию РФ по контролю над вооружениями

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Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил предложенный РФ проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.

Документ поддержали 174 государства, включая США, ни одна страна не проголосовала против. Пять стран – Украина, Грузия, Судан, Палау, Колумбия – воздержались.

Принятие документа, разработанного после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), является приоритетом работы РФ.

В резолюции содержится просьба к ООН "оказывать содействие, которое может быть необходимым для защиты целостности соглашений по контролю за вооружениями".

В декабре резолюция будет рассмотрена на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

12 октября Россия не поддержала заявление США в Совете Безопасности ООН по турецкой военной операции в Сирии. Документ оценивает действия Анкары как вторжение.