Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Фото: РИА Новости/Юрий Сомов

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения России и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и РФ. Решение огласил председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что суд "отклоняет предварительные возражения, поданные российской стороной, относительно отсутствия юрисдикции" в соответствии с Конвенцией о противодействии финансированию терроризма и Конвенцией о ликвидации расовой дискриминации.

Также были отклонены российские возражения по вопросу приемлемости иска для рассмотрения.

Учитывая, что требования Украины удовлетворены, суд должен установить крайнюю дату подачи Россией контрмеморандума в ответ на украинский меморандум и начать рассматривать дело по существу.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер провел совещание с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее. Они обсуждали взаимодействие Москвы и Киева по газу с 2020 года.

