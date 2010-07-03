В Крыму отреагировали на слова об "отчаянном положении" украинцев на полуострове

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Британский постпред при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крыма с украинским гражданством находятся в отчаянном положении и не имеют доступа к базовым социальным услугам. Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT назвал слова Пирс очередной спекуляцией.

"В целом права различных национальных меньшинств – украинцев, крымских татар – регулярно становятся темой для спекуляций на различных международных площадках", – добавил депутат.

Он также отметил, что в Крыму продолжают работу различные общественные организации, объединяющие украинцев.

Ранее в Киеве предложили создать режимный морской район вокруг Крыма. Так украинские власти хотят помешать иностранным и некоторым российским судам заходить в крымские порты. По словам начальника "Госгидрографии" Александра Щипцова, данная мера поможет минимизировать риски для моряков в части навигационно-гидрографического обеспечения и снимет с Украины ответственность за любые аварийные события.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам референдума, который, как неоднократно указывала Москва, прошел с соблюдением международных норм, так что вопрос о статусе полуострова закрыт.