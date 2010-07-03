В Киеве предложили создать режимный морской район вокруг Крыма

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На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе украинской организации "Госгидрография".

Так в Киеве хотят помешать иностранным и некоторым российским судам заходить в крымские порты. "Мы сможем минимизировать риски для моряков в части навигационно-гидрографического обеспечения. Снять с Украины ответственность за любые аварийные события", – цитирует РИА Новости начальника "Госгидрографии" Александра Щипцова.

По мнению Щипцова, создание режимного морского района должно помешать Москве проводить его картографирование. Как утверждают представители "Госгидрографии", Россия реализует электронные навигационные карты районов Черного и Азовского морей, которые прилегают к Крыму. а также украинского побережья Азовского моря. На Украине считают, что эти действия якобы создают угрозу для навигации.

Ранее в Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра. Об этом сообщил зампредседателя Совета министров, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. По его словам, инициировать переговорный процесс необходимо для того, чтобы решить многие вопросы северной части полуострова.