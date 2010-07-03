В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Власти Крыма намерены обратиться к российским властям с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске на полуостров вод Днепра, который берет исток на территории России. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ", – сказал он на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в республике, сообщает ТАСС.

Инициировать переговорный процесс, по его словам, необходимо для того, чтобы решить многие вопросы северной части Крыма.

В апреле 2014 года Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением. В тот момент Украина прекратила поставки на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Канал закрывал до 90% потребностей Крыма в воде.

В сложной ситуации оказались восточные и северные регионы Крыма, на севере проблемы коснулись Джанкойского, Красноперекопского районов и города Армянска.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ реализовало на полуострове проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова.

В сентябре 2016 года закончилось строительство трех водозаборов, было пробурено 36 скважин, общий объем подаваемой воды составил 195 тысяч кубометров в сутки. Это обеспечило питьевой водой около 400 тысяч жителей на востоке полуострова по временной схеме, которая используется до сих пор.

