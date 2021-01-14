ЕСПЧ отклонил ряд обвинений Украины против РФ по Крыму

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отверг ряд обвинений Украины против России по событиям в Крыму, отметив их недоказанность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства юстиций РФ.
В частности, речь идет о якобы случаях убийства мирных граждан, беспричинного задержания или запугивания зарубежных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военных, дискриминации этнических украинцев, уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказах в регистрации религиозных и других организаций.
Как уточняется, суд признал частично приемлемой жалобу из-за вхождения полуострова в состав России и продолжит ее рассмотрение.
В пресс-службе добавили, что суд этим промежуточным решением подтвердил свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела, в рамках которого будет дана правовая оценка претензиям со стороны Украины по событиям в Крыму 2014–2015 годах.
Дальнейший график разбирательства по делу будет сформирован судом и доведен до участников процесса в установленном порядке.
Украина за последние годы подала уже несколько исков против РФ в различные инстанции. В 2016 году Киев инициировал арбитражное производство, ссылаясь на конвенцию ООН по морскому праву и требуя подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать Россию выплатить компенсацию.
Также Украина подала иск против России в Международный суд ООН зимой 2017 года, обвинив Москву в незаконных поставках оружия и дискриминации крымских татар. В апреле того же года суд отказался удовлетворить требование Украины о временных мерах в отношении России в рамках иска по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, но частично удовлетворил позицию Киева по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.
Кроме того, Украина подала пять исков против России в ЕСПЧ , по два – с обвинением в нарушении прав человека в Крыму и Донбассе, еще один – с обвинением в похищении детей-сирот и детей-инвалидов.
Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в 2014 году после проведения референдума. На нем более 95 процентов жителей высказались за присоединение полуострова к России. Украина и ряд стран мира результаты референдума не признали.
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