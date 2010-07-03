МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН

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МИД Украины потребовал от Москвы доказательств того, что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма. Об этом заявила замглавы ведомства Елена Зеркаль.

"Россия уже сейчас должна оправдываться и доказывать, как именно она предотвращала и не допускала финансирование терроризма своими должностными лицами", – цитирует РИА Новости ее слова.

Так чиновница прокомментировала решение Международного суда ООН, отклонившего жалобу российской стороны. Решение суда она назвала "победой украинской дипломатии на российском поле". Она считает, что окончательное решение по делу будет вынесено в 2022–2023 году.

Украина подала иск против России в Международный суд ООН зимой 2017 года, обвинив Москву в незаконных поставках оружия и дискриминации крымских татар. В апреле того же года суд отказался удовлетворить требование Украины о временных мерах в отношении России в рамках иска по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, но частично удовлетворил позицию Киева по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Россия не раз опровергала подобные обвинения. Москва подчеркивала, что не участвует в конфликте в Донбассе, а права меньшинств в стране не ущемляются.

В МИД напоминали, что Киев полностью не выполнил необходимых до обращения в Международный суд ООН действий. В частности, Украина не решала разногласия посредством переговоров или арбитража и не обращалась в комитет по ликвидации расовой дискриминации.

Также МИД подчеркнул, что иск Украины в суд ООН является продолжением практики злоупотребления Киевом международными инструментами для достижения собственных политических целей.

