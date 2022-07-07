Еврокомиссия заблокировала кредит для Украины в размере 1,5 млрд евро – СМИ

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Европейская комиссия заблокировала предоставление Украине кредита в размере 1,5 миллиарда евро. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По информации собеседников агентства, такое решение было принято из-за опасений по поводу финансовой надежности Киева. В частности, ЕК хочет, чтобы обеспечение данного кредита составляло 70% от общего объема финансирования, а не стандартные 9% для займов за пределами ЕС.

"Представитель комиссии заявил, что Евросоюз должен убедиться, что он сможет покрыть убытки в случае дефолта Украины. Комиссия ищет альтернативные решения", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов в Евросоюз. За документ проголосовали 529 евродепутатов, высказались против – 45. Еще 14 парламентариев воздержались от участия в голосовании.

Комментируя предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что таким образом Брюссель стремится освоить территорию этой страны в целях сдерживания России. По ее словам, Запад продолжает нагнетать международную обстановку, искусственно затягивая военную спецоперацию посредством предоставления Киеву военной помощи и политической поддержки.

