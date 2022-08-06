ЕК подготовила новый план помощи Украине взамен блокированного Германией – СМИ

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Европейская комиссия подготовила новый проект финансовой помощи Киеву на 8 миллиардов евро. Ее планируют передать Украине в виде грантов и кредитов, пишет издание Politico со ссылкой на двух европейских чиновников.

В публикации отмечается, что новый проект появился после того, как Германия отказалась предоставлять кредитные гарантии для Киева на сумму до 9 миллиардов евро.

"Берлин утверждал, что Киеву, который уже по уши в долгах, лучше предоставить гранты, и указал на собственный двусторонний грант в размере 1 миллиарда евро. Эта позиция заставила Италию и Францию <...> поднять соответствующий вопрос и заставить ЕК заново вернуться к обсуждению", – говорится в статье.

Так, по новой схеме ЕС должен выделить в виде долгосрочных кредитов под гарантии до 5 миллиардов евро, при этом процентные платежи будут субсидироваться из европейского бюджета, а оставшуюся сумму в размере около 3 миллиардов евро планируют предоставить в виде грантов.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Евросоюзе искусственно задерживают оказание Киеву макрофинансовой помощи на 8 миллиардов евро. По его словам, он "ежедневно и разными способами" напоминает некоторым лидерам ЕС, что нельзя "делать заложниками нерешительности или бюрократизма" граждан Украины.

За несколько дней до этого заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква обвинил Германию в блокировании выделения Киеву финансовой помощи от Евросоюза, отметив, что пока Украина получила всего один миллиард евро из девяти обещанных.

Западные страны нарастили финансовую помощь Киеву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

