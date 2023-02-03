Экс-посол Франции в ООН заявил, что Запад зашел на Украине слишком далеко

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Запад зашел слишком далеко в своей поддержке Украины, он не готов смириться с поражением Киева, поскольку это будет означать потерю его международного престижа. Такое мнение озвучил бывший постпред Франции при ООН Жерар Аро, сообщает RTS.

"Запад встал на сторону Украины и сделает все возможное, чтобы предотвратить поражение Киева. Поражение Украины было бы поражением Запада и потерей престижа по отношению к остальному миру", – сказал он.

По мнению Аро, в настоящий момент конфликт на Украине обостряется, перетекая в стадию ожесточенных боестолкновений. Дипломат полагает, что такая картина будет сохраняться в течение ближайших недель.

"Запад не потерпит победы России. Перспектива, которая открывается перед нами, – это долгая война с большим количеством смертей и разрушений", – отметил Аро.

Также он выразил надежду, что Москва и Киев сядут за стол переговоров уже в марте-апреле. Аро подчеркнул, что суть дипломатии заключается в искусстве ведения переговоров с врагом.

"Если будет заключен мир, он будет заключен путем переговоров с Владимиром Путиным, это факт. Я думаю, что американцы согласятся на переговоры, Джо Байден вовсе не собирается воевать", – добавил он.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен начать переговоры о мире между Россией и Украиной. Он также добавил, что США не стоит отправлять Киеву большой объем вооружения.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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