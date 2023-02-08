Бойцы ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS Амвросиевку в ДНР

Фото: АР/Mosa'ab Elshamy

Украинская сторона ночью атаковала Амвросиевку из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом рассказали в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Отмечается, что бойцы украинских Вооруженных сил выпустили три снаряда по городу.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что группы ЧВК "Вагнер" укрепились в северной и восточной частях Артемовска. По его словам, сражения в восточной части населенного пункта продолжаются, но солдаты ЧВК вытесняют противника.

Между тем глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за минувший январь ВСУ потеряли более 6,5 тысячи бойцов. Вместе с этим Киев за этот период суммарно лишился 26 самолетов, 208 беспилотников, 341 танка и другой техники.



Италия решила не отправлять танки Киеву

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!