ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали Блинова Г. А. по делу о государственной измене. Об этом ТАСС рассказали в Лефортовском суде Москвы.

Уточняется, что в судебную инстанцию поступило ходатайство об аресте в отношении Блинова. Он задержан по возбужденному уголовному делу по статье 275 УК РФ ("Госизмена"), добавил собеседник агентства.

В Лефортовском суде не раскрыли суть обвинения. Там сослались на то, что материалы дела засекречены.

По данной статье Блинову грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что Мосгоруд осудил подмосковного предпринимателя Ахатжона Зохидова на 13 лет колонии строгого режима за госизмену и покушение на контрабанду оружия. Приговор в законную силу не вступил.

До этого ФСБ пресекла попытку госизмены жителем Ростова-на-Дону. По данным силовиков, россиянин пытался наладить связь с дипломатическими учреждениями недружественных стран, чтобы консультировать их в работе против интересов России. Мужчина получил предостережение о недопустимости подобных действий.

Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае