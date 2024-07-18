Пушков заявил, что в РФ не ожидается блокировка YouTube

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В России не ожидается блокировка видеохостинга YouTube. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков на пресс-конференции на площадке пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".

Ранее в Госдуме также указали на то, что дискуссии о блокировке YouTube сейчас не ведутся. Первый зампред IT-комитета ГД Александр Ющенко сказал, что не заметил проблем в работе видеохостинга.

Его слова стали комментарием о начавших распространяться слухах о том, что трудности со скоростью загрузки видео могут быть связаны с ограничениями Роскомнадзора. Он отметил, что ведомство не будет блокировать сервис до тех пор, пока в РФ не будет создана альтернативная платформа.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в стране не намереваются ограничивать доступ к YouTube. Политик подтвердил, что возникшие с ним проблемы объясняются износом местного оборудования компании.