05 ноября, 14:53

Шоу-бизнес

Shaman и Екатерина Мизулина поженились в Донецке

Видео: телеграм-канал SHAMAN

Российский певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поженились. Об этом заслуженный артист России сообщил в своем телеграм-канале.

Брак исполнителя и общественного деятеля был зарегистрирован в ЗАГСе Донецка. Shaman приехал в ДНР вместе с Мизулиной в преддверии Дня народного единства, который отмечался 4 ноября. Пара планировала поздравить жителей региона с праздником.

Сперва Shaman и Мизулина посетили Военно-мемориальный комплекс "Донецкое море", где почтили память участников СВО. После они побывали в лицее № 5 имени Н. П. Бойко. Пара подарила школьникам компьютерную технику и полезные материалы по безопасности в Сети.

Кроме того, певец и общественный деятель посетили в Донецке храм святых благоверных Петра и Февронии, а также пообщались с клириком, протоиереем Евгением, получив от него благословение.

Shaman и Мизулина официально объявили о своих отношениях на концерте "Ты моя", который прошел в марте этого года на площадке "Live Арена". Певец пригласил возлюбленную на сцену, после чего вручил ей букет цветов.

Мать исполнителя Людмила Дронова сообщила, что счастлива за сына и одобряет его выбор. По словам женщины, она давно знакома с Мизулиной и считает ее хорошим человеком. Она пожелала паре обрести в отношениях счастье, любовь и взаимопонимание.

шоу-бизнес

