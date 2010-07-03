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10:08

Более 16 тысяч москвичей бесплатно проверились на туберкулез

медицина

10:08

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 16 тысяч москвичей прошли бесплатное обследование на туберкулез в рамках акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, которая проходила более чем в 100 городских медицинских организациях с 12 марта по 14 апреля текущего года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам главного внештатного специалиста фтизиатра Москвы Михаила Синицына, у двух процентов обследованных выявили патологию легких, в том числе бронхит, пневмонию и хроническую обструктивную болезнь легких.

"Всех их отправили на дополнительную диагностику в городские центры по борьбе с туберкулезом. Еще семь тысяч человек посетили познавательные лекции и уроки здоровья, организованные на базе городских медучреждений", – приводятся в сообщении слова Синицына.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отметил снижение уровня заболеваемости туберкулезом в России.

Борьба с туберкулезом в России на протяжении многих лет является приоритетной государственной задачей. На сегодняшний день, несмотря на устойчивое снижение показателя заболеваемости туберкулезом среди россиян, все еще регистрируются лекарственно устойчивые формы заболевания и туберкулез, ассоциированный с ВИЧ-инфекцией.

медицина

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