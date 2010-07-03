В Роспотребнадзоре заявили о снижении уровня заболеваемости туберкулезом в РФ

Роспотребнадзор отметил снижение уровня заболеваемости туберкулезом в России, передает Агентство "Москва".
Ведомство призывает россиян поддержать Всемирный день борьбы с туберкулезом, который по инициативе ВОЗ отмечается 24 марта, и пройти профилактическое обследование.
В этот день во всем мире медики стараются привлечь внимание общества к этому опасному заболеванию.
Борьба с туберкулезом в России на протяжении многих лет является приоритетной государственной задачей. На сегодняшний момент, несмотря на устойчивое снижение показателя заболеваемости туберкулезом среди россиян, все еще регистрируются лекарственно устойчивые формы заболевания и туберкулез, ассоциированный с ВИЧ-инфекцией.
В ведомстве подчеркнули, что в современном мире туберкулезом может заразиться и заболеть любой человек. Только раннее выявление заболевания и своевременное его лечение будет способствовать нераспространению этой инфекции.
Роспотребнадзор призывает население проявить гражданскую позицию и внести свой вклад в борьбу с туберкулезом – пройти обследование.
Ранее ведомство сообщало, что в ряде регионов проснулись первые клещи. Жителям Волгоградской и Ростовской областей, Алтая, Хакасии, Приморского края рекомендовали поскорее сделать прививки от клещевого энцефалита.
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