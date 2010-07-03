Россиянам рассказали, в каких регионах проснулись клещи

Роспотребнадзор предупредил, что в ряде регионов проснулись первые клещи. Жителям Волгоградской и Ростовской областей, Алтая, Хакасии, Приморского края рекомендовали поскорее сделать прививки от клещевого энцефалита, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Как пояснили эксперты, из-за аномально теплой погоды в некоторых областях клещи активизировались раньше обычного. Эти опасные членистоногие, как правило, просыпаются в конце марта – начале апреля, когда теплеет до +1–3 градусов. Активными они становятся при температуре выше +10 градусов, причем пик "нападений" клещей приходится на май и середину июня.
По данным региональных управлений Роспотребнадзора, первые укусы клещей уже зарегистрировали в Волгоградской области, Красноярске, Приморском крае, а также в окрестностях Бейского и Усть-Абаканского района Хакасии и в Онгудайском районе республики Алтай. Кроме того, несколько человек сообщили об укусах клещей в Ростовской области.
"Клещи начинают просыпаться, как только появляются первые проталины", – рассказала завотделом медицинской энтомологии Первого МГМУ имени Сеченова Людмила Ганушкина. По ее словам, клещи "зимуют в лесной подстилке", а после таяния снега выходят на охоту. "Им нужно напиться крови, чтобы дать потомство", – пояснила эксперт.
В природе насчитывается около 48 тысяч разновидностей клещей. Большинство из них неопасны для человека, так как питаются почвенными грибами и остатками растений. Однако иксодовые клещи являются переносчиками энцефалита. Они предпочитают тенистые и влажные места и поэтому чаще всего встречаются в лиственных и смешанных лесах, уточнили специалисты.
Накануне сообщалось, что около двух тысяч москвичей сделали прививки от клещевого энцефалита.
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