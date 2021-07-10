Мигранты смогут получить патент на работу в России до въезда в страну – СМИ

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В МВД планируют вынести процедуру подготовки мигрантами документов для получения патента за пределы России. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

Отмечается, что данное нововведение ускорит процесс, предотвратит въезд в страну возможных нарушителей и сведет к минимуму число нелегальных посреднических структур.

"Полагаем возможным использовать ресурсы паспортно-визового сервиса МВД России для проверки отсутствия обстоятельств, препятствующих въезду иностранных граждан, а также последующего их направления в уполномоченные субъектами РФ организации для окончательной подготовки документов, необходимых для выдачи патента", – говорится в сообщении.

Для получения патента иностранным гражданам нужно предоставить пакет документов, в том числе заявление, паспорт, миграционную карту, ряд медицинских справок, документ, подтверждающий владение русским языком.

Ранее стало известно, что в МВД подготовили законопроект, отменяющий разрешения на временное проживание в стране. Согласно документу, для пребывания в России предлагается установить три миграционных режима. Режим постоянного проживания будет действовать бессрочно, долгосрочного – более 90 дней без получения разрешения, краткосрочного – менее 90 дней в течение года.

Кроме того, предложено создать реестр недобросовестных приглашающих лиц. Также предусматривается возможность изменить цель пребывания в стране в период разрешенного срока без выезда за ее пределы.