В ГД предложили устанавливать в школах доски с героями спецоперации

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В российских школах необходимо установить специальные доски, рассказывающие о соверших подвиги во время спецоперации выпускниках учреждений. Об этом РИА Новости рассказал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

По его словам, необходимо отмечать тех, кто совершает подвиги. При этом он добавил, что на досках следует рассказывать не только о погибших.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил высшими государственными наградами российских военных, которые проявили героизм в хоже спецоперации на Украине. Указом президента звания Героя России удостоились командир танкового полка полковник Иван Шиц, замкомандира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов и другие.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

