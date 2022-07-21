Шойгу вручил медали "Золотая звезда" героям операции на Украине

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил высшими государственными наградами российских военных, проявивших героизм в ходе специальной операции на Украине, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Церемония награждения состоялась в Национальном центре управления обороной. Указом президента звания Героя России удостоились командир танкового полка полковник Иван Шиц, замкомандира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов, командир огнеметного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев и замкомандира взвода старший сержант Мерген Донгак.

Помимо этого, "Золотую звезду" вручили генеральному директору концерна "Алмаз-Антей" Яну Новикову за выдающийся вклад в обеспечение обороноспособности, разработку и создание современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Накануне звание Героя России посмертно присвоили племяннику заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова Адаму Хамхоеву.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов рассказал, что Хамхоев был тяжело ранен украинским снайпером, однако отказался от эвакуации и продолжил управлять ротой, находясь на передовом рубеже во время наступления в северодонецком направлении.

Еще раньше Шойгу вручил звезды героев России двум участникам спецоперации. Награды получили командир штурмового авиаполка подполковник Дмитрий Литвинов и штурман истребительного авиаполка майор Виктор Дудин.