Володин призвал депутатов подумать о службе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов и сотрудников аппарата Думы подумать о службе. Он предложил узнать, кто из парламентариев имеет нужные специальности и навыки, которые могут быть актуальными в рамках участия в специальной военной операции на Украине.

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