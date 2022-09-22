Около 10 тыс человек прибыли в военкоматы самостоятельно в перый день частичной мобилизаци

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В первый день после объявления в России частичной мобилизации порядка 10 тысяч человек прибыли в военкоматы самостоятельно. Об этом сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

"За первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты прибыло около 10 тысяч граждан самостоятельно", – сказал он.

Представитель Генштаба также добавил, что численность призываемых граждан определена потребностями воинских частей. При этом при отборе мобилизуемых приоритет отдается тем, у кого имеется боевой опыт.

В среду, 21 сентября, Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Об этом стало известно в ходе обращения президента к россиянам по поводу ситуации на Донбассе. По словам президента, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

