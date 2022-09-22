Забронированные организациями граждане имеют право на отсрочку от мобилизации – Генштаб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сотрудники, имеющие бронь от своих организаций, имеют право на отсрочку от призыва в армию в рамках частичной мобилизации, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", – сказал он.

Цимлянский отметил, что в настоящее время оборонно-промышленные предприятия работают в усиленном режиме, что требует привлечения значительного числа квалифицированных работников.

Ранее Цимлянский заявил, что частичная военная мобилизация предусматривает призыв в ряды ВС РФ стрелков, артиллеристов, танкистов, водителей и представителей других нужных для армии специальностей. При этом законодательные нормы не устанавливают конкретной очередности призыва граждан, числящихся в запасе.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.