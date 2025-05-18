Папа Римский Лев XIV принял символы верховной власти понтифика

Фото: AP Photo/Gregorio Borgia

Папе Римскому Льву XIV вручили символы верховной власти Римского понтифика – перстень Рыбака и омофор (pallio).

Служба в Ватикане началась с того, что Лев XIV спустился в крипту собора Святого Петра, где преклонил колени и помолился у мощей первого епископа Рима.

Золотое кольцо с изображением апостола понтифику вручил про-префект дикастерии по евангелизации филиппинец Луис Антонио Тагле. Вручение перстня символизирует обручение с церковью. Омофор из овечьей шерсти является символом заблудшей овцы – спасения Христом рода человеческого.

На площади Святого Петра 18 мая состоялась церемония инаугурационной мессы. Всего на мероприятие были приглашены более 150 делегаций.

Кардинал Роберт Фрэнсис Прево был избран новым Папой Римским 8 мая, став первым в истории понтификом из Соединенных Штатов. Он взял себе имя Лев ХIV.

Владимир Путин поздравил понтифика с избранием. Глава государства выразил уверенность в дальнейшем развитии конструктивного диалога и взаимодействия, налаженных между Россией и Ватиканом. Он также пожелал ему успехов в выполнении миссии, здоровья и благополучия.