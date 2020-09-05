Более 5 тысяч учебных мест создано в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С начала 2020 года в столице открыли 14 детских садов и пять школьных зданий. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что введенные в работу учебные заведения обеспечили порядка 5 тысяч новых мест для обучения и воспитания юных горожан, а работа по строительству при этом продолжится. Так, еще два детских сада и 19 школьных зданий планируется сдать до конца этого года.

"Образовательные учреждения появляются в самых разных районах города, как правило, там, где идет активное развитие территорий и жилищное строительство. Таким образом, решается задача обеспечения учебными местами новоселов, формирующихся кварталов", – объяснил заммэра.

Бочкарев отметил, что с 2011 года в городе построили 382 здания образовательных учреждений, из них – 284 детских сада и 98 школ. При этом за городской бюджет возведено 246 объектов, еще 136 – за счет инвесторов.

Ранее сообщалось, что девять социальных объектов построят в Северном Тушине по программе реновации. Прилегающие территории зданий будут благоустроены и озеленены. На них разместят детские и спортивные площадки, а также создадут зону отдыха для взрослых.

