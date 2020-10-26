Более 7,4 тыс волонтеров примут участие в конкурсе "Доброволец Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице завершился прием заявок на конкурс "Доброволец Москвы – 2020", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина, в этом году его участниками будут более 7,4 тысячи человек. По ее словам, самой представительной по числу конкурсантов стала номинация "Добрая команда. Вуз", а по количеству поданных заявок лидирует номинация "Я волонтер".

В 2020 году у каждой некоммерческой организации появилась возможность выдвигать своих волонтеров в рамках номинации "Спасибо". Кроме того, в конкурсе впервые примут участие команды коммерческих организаций с программой развития корпоративной социальной ответственности.

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова отметила, что конкурс позволит узнать больше идей жителей города по развитию культуры добрых дел. Волонтеры предлагают программы помощи детям, нуждающимся и бездомных животным.

Участников конкурса ждут образовательные мастер-классы, творческие и мотивационные встречи. Большая часть мероприятий пройдет в режиме онлайн.

Ранее в Москве стартовал проект "Давай дружить!" В рамках инициативы неравнодушные жители столицы могут стать социальными волонтерами, регулярно посвящать время детям, которые живут в центрах содействия воспитанию или являются подопечными семейных центров.