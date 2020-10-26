Более 7,4 тыс волонтеров примут участие в конкурсе "Доброволец Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице завершился прием заявок на конкурс "Доброволец Москвы – 2020", сообщает портал мэра и правительства столицы.
Как рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина, в этом году его участниками будут более 7,4 тысячи человек. По ее словам, самой представительной по числу конкурсантов стала номинация "Добрая команда. Вуз", а по количеству поданных заявок лидирует номинация "Я волонтер".
В 2020 году у каждой некоммерческой организации появилась возможность выдвигать своих волонтеров в рамках номинации "Спасибо". Кроме того, в конкурсе впервые примут участие команды коммерческих организаций с программой развития корпоративной социальной ответственности.
Председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова отметила, что конкурс позволит узнать больше идей жителей города по развитию культуры добрых дел. Волонтеры предлагают программы помощи детям, нуждающимся и бездомных животным.
Участников конкурса ждут образовательные мастер-классы, творческие и мотивационные встречи. Большая часть мероприятий пройдет в режиме онлайн.
Ранее в Москве стартовал проект "Давай дружить!" В рамках инициативы неравнодушные жители столицы могут стать социальными волонтерами, регулярно посвящать время детям, которые живут в центрах содействия воспитанию или являются подопечными семейных центров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: