Сергунина: 20 волонтеров из Москвы вышли в финал конкурса "Доброволец России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Финалистами Всероссийского конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России" стали 20 волонтеров из Москвы.
На конкурс было подано 53 219 заявок в 14 номинациях. Участники предлагают социальные проекты, которые могут быть полезны на всероссийском уровне.
Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, почти 2,5 тысячи заявок отправили на конкурс москвичи. Эта цифра в три раза больше, чем в 2019 году.
Победителей программы объявят 5 декабря, в Международный день добровольца (волонтера), сообщает портал мэра и правительства города.
В течение 2021 года авторы лучших социальных инициатив займутся развитием своих проектов при поддержке наставников конкурса.
Ранее Сергунина рассказала, что число добровольцев в столице выросло на 15,5 тысячи человек в 2020 году.
Всего в базе ресурсного центра "Мосволонтер" сегодня зарегистрированы более 97,5 тысячи волонтеров.
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