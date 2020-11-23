Сергунина: 20 волонтеров из Москвы вышли в финал конкурса "Доброволец России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Финалистами Всероссийского конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России" стали 20 волонтеров из Москвы.

На конкурс было подано 53 219 заявок в 14 номинациях. Участники предлагают социальные проекты, которые могут быть полезны на всероссийском уровне.

Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, почти 2,5 тысячи заявок отправили на конкурс москвичи. Эта цифра в три раза больше, чем в 2019 году.

Победителей программы объявят 5 декабря, в Международный день добровольца (волонтера), сообщает портал мэра и правительства города.

В течение 2021 года авторы лучших социальных инициатив займутся развитием своих проектов при поддержке наставников конкурса.

Ранее Сергунина рассказала, что число добровольцев в столице выросло на 15,5 тысячи человек в 2020 году.

Всего в базе ресурсного центра "Мосволонтер" сегодня зарегистрированы более 97,5 тысячи волонтеров.