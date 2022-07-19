ЦБ РФ провел исследование на платежные предпочтения россиян

Банк России провел исследование на платежные предпочтения россиян. Выяснилось, что среди населения популярны все виды платежных средств, при этом треть опрошенных до сих пор предпочитают наличные.

Например, держатели карт "Мир" имеют возможность платить безналичным способом, с помощью смартфона. Достаточно установить мобильное приложение Mir Pay, чтобы расплачиваться смартфоном везде, где принимаются карты "Мир".

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