Франция заморозила российские активы на сумму 1,2 млрд евро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Франция заморозила российские активы на сумму 1,2 миллиарда евро, заявил глава Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) при министерстве финансов и экономики Гийом Валетт-Валла. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сумма замороженных российских активов составляет 1,2 миллиарда евро, не считая активов российского Центробанка", – заявил он.

Валетт-Валла добавил, что речь идет о финансовых и нефинансовых инструментах.

Ранее страны ЕС сообщили о блокировании активов Банка России на сумму около 23 миллиардов евро. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в Евросоюзе. Рейндерс также заявил, что данная сумма является ничтожно малой по сравнению с 100 миллиардами долларов, замороженными Соединенными Штатами.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возможное решение об использовании российских активов на нужды Киева было бы незаконным.

