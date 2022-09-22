Курс доллара к турецкой лире достиг исторического максимума

Фото: Москва 24/Никита Симонов

По состоянию на 12:42 по московскому времени турецкая лира упала до 18,36 за доллар, сообщает ТАСС со ссылкой на данные площадки Forex Capital Markets.

При этом в ходе утренних торгов турецкая валюта находилась на уровне 18,38 за доллар, что являлось прежним историческим минимумом.

Ранее сообщалось, что курс фунта стерлингов опустился ниже 1,14 доллара впервые с 1985 года.

Британская национальная валюта также продемонстрировала снижение к евро и торговалась на уровне 1,142. Этот показатель является наиболее низким с начала 2021 года.

