Курс евро опустился ниже 59 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 59 рублей впервые с 19 августа, следует из данных торговой площадки.

К 12:41 по московскому времени европейская валюта потеряла 2,07%, достигнув отметки в 58,9 рубля. А к 12:45 евро подешевел на 2,09%, до 58,89 рубля.

Курс доллара составлял 59,91 рубля (-1,28%).

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сообщил, что внутри стран Евросоюза на фоне ухудшения экономической ситуации нарастают разногласия. По его словам, наиболее уязвимыми к скачку инфляции окажутся южные страны с высоким уровнем долга.

Он отметил, что первыми заговорить о пользе возвращения к национальной валюте могут Греция, Испания и Италия. В последней, подчеркнул аналитик, в настоящее время наблюдается политический кризис.

Экономика еврозоны, согласно индексам деловой активности PMI, сокращается уже два месяца подряд, продолжил Васильев. Аналитик считает, что с наступлением осенне-зимнего отопительного сезона экономическое положение ЕС только ухудшится.

