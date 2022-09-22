Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро упал до 58 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Так, по данным на 15:15 курс упал на 2,06 рубля, до 58,09 рубля.

Доллар же опустился на 1,75 рубля, до 58,94 рубля. Такого показателя американская валюта впервые достигла впервые с 19 августа.

Ранее экономист Михаил Шульгин спрогнозировал рост доллара до 100 рублей из-за глобальной рецессии. Эксперт добавил, что, по данным "Открытия Research", возобновление интервенций Минфина может спровоцировать ослабление рубля на 7–10%.

Однако, по словам экономиста, шестой пакет санкций против РФ должен стать достаточно эффективным, чтобы стоимость доллара повысилась до 100 рублей.

