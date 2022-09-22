Эксперты рассказали, как защитить свои сбережения

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В условиях снижения акций и роста доходностей облигаций инвесторы могут выделить не более 5–10% своего капитала под рискованные идеи. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского.

По его словам, в настоящее время на рынках наблюдается повышенная волатильность, а в предстоящие недели инвесторы будут ощущать влияние неопределенности из-за проведения референдумов по присоединению к России и ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Эксперт предположил, что высокая волатильность может быть в финансовом и нефтегазовом секторах. Переславский отметил, что ситуация может сложиться лучше в сегментах производства и поставок угля, аграрной продукции и удобрений.

Более консервативные инвесторы для покупки ценных бумаг могут подождать несколько дней до момента начала стабильного повышения индексов и акций "голубых фишек".

При этом некоторые могут присмотреться к приобретению долларов США и китайских юаней.

"Сейчас валютные курсы не отличаются особой стабильностью, но в ближайшие месяцы для наполнения бюджета валютными доходами от нефтегазовых и других поступлений власти могут пойти на валютные интервенции, а ЦБ может еще снизить ключевую ставку, что приведет к снижению курса рубля", – добавил Переславский.

Эксперт также допустил, что к концу года курсы доллара и евро могут подняться до 68–75 рублей.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рекомендовал не поддаваться массовым настроениям и пытаться сохранять спокойствие во время падения биржевых индексов.

"Если все кинулись продавать, сначала подумайте, входило ли это в ваши планы. Если вы инвестируете на долгий срок, возможно, стоит переждать этот сложный период, одновременно присматривая активы, которые были вам и раньше интересны, чтобы приобрести их на самых выгодных условиях", – пояснил Деев.

Он также отметил важность диверсифицировать портфель и сократить долю вложений в риск. По его словам, сейчас крайне сложно давать рекомендации относительного того, какие активы могут принести прибыль.

Ранее экономист Владимир Трегубов заявил, что при оформлении договора на получение кредита в микрофинансовой организации необходимо обратиться за помощью к юристу. По словам эксперта, данный вид кредита является наиболее рискованным. Он также напомнил, что при отсутствии возможности у заемщика выплатить необходимую сумму он может обратиться в Банк России с заявлением о своей неплатежеспособности.

