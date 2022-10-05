В МВД предложили коды для госномеров на автомобили в новых регионах РФ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Коды 80, 81, 84 и 85 на государственных номерах машин могут установить в новых регионах России. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, в ДНР предложили установить код 80, в ЛНР – 81, Херсонской области – 84, Запорожской области – 85.

Ранее Владимир Путин назначил врио глав ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Ими стали Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно. Они будут исполнять обязанности до вступления в должности лиц, которые будут избраны главами этих территорий.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.



Путин подписал законы о включении новых субъектов в состав РФ

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