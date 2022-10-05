В США объяснили, что дает РФ присоединение новых регионов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Присоединение к России новых территорий дает ей возможность занять защищенную позицию для обороны, заявила бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.

"У России уже была логистическая и народная поддержка в четырех республиках, где прошли референдумы, а также появилась оборонительная позиция. <...> Это главное изменение, которое, по сути, произошло месяцами ранее, но теперь было закреплено на референдумах", – сообщила она РИА Новости.

Квятковски отметила, что жители присоединившихся регионов в ходе референдумов продемонстрировали свое демократическое волеизъявление. По ее словам, это является целью для завершения украинского конфликта.

"Очевидно, что политическое руководство Украины и США стремится к продолжению сражений и вливает миллиарды долларов военной помощи в украинское правительство и вооруженные силы", – подчеркнула экс-аналитик.

Она также назвала целью руководства Украины продолжение военных действий с контрактами оружейных компаний и разрушениями на поле боя, в то время как целью заинтересованных в продолжении конфликта сторон стало оправдание НАТО и сохранение экономической и военной зависимости от Европы и США.

По словам Квятковски, информация о реальном положении дел на поле боя отсутствует, что не позволяет вести свободную дискуссию о ситуации на Украине.

Референдумы о вхождении в состав России новых территорий состоялись с 23 по 27 сентября. В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

Документы о принятии республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России были подписаны 30 сентября. Свои подписи поставили Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий, Владимир Сальдо. Церемония завершилась исполнением гимна России, после чего Путин и главы четырех новых субъектов сложили руки вместе и скандировали "Россия".



Совет Федерации одобрил ратификацию договоров о включении в состав РФ новых субъектов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!