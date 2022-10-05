Граница между Херсонской областью и Крымом приобрела статус административной

Фото: ТАСС/Alexamder Kornyakov/Ukrinform via ZUMA Wire

Государственная граница между Херсонской областью и Крымом приобрела административный статус. Об этом РИА Новости сообщил замглавы региональной администрации Кирилл Стремоусов.

Таможенный контроль и операции на границе перестали осуществляться.

Стремоусов отметил, что Херсонская область является прифронтовой зоной, поэтому на контрольно-пропускных пунктах работают погранслужба и ФСБ. Они будут следить за недопущением проникновения диверсантов.

Ранее Владимир Путин утвердил ратификацию договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.



Совет Федерации одобрил ратификацию договоров о включении в состав РФ новых субъектов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!