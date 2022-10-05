10:34Политика
Путин назначил глав присоединенных к России территорий
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин назначил врио глав ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Соответствующие документы были опубликованы на портале правовой информации.
Временно исполняющими обязанности назначены:
- Леонид Пасечник – Луганская Народная Республика;
- Денис Пушилин – Донецкая Народная Республика;
- Евгений Балицкий – Запорожская область;
- Владимир Сальдо – Херсонская область.
Отмечается, что они будут исполнять обязанности до вступления в должности лиц, которые будут избраны главами этих территорий.
Ранее во вторник Совет Федерации единогласно одобрил ратификацию договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Референдумы о вхождении в состав России новых территорий состоялись с 23 по 27 сентября. В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.
Документы о принятии республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России были подписаны 30 сентября. Церемония завершилась исполнением гимна России, после чего Путин и главы четырех новых субъектов сложили руки вместе и скандировали "Россия".
Совет Федерации одобрил ратификацию о принятии новых регионов в состав РФ
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