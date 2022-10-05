14:54Политика
Таможенный контроль между ДНР и Ростовской областью отменили
Фото: телеграм-канал "ФТС России/ProТаможню"
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что между республикой и Ростовской областью больше не осуществляется таможенный контроль. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"В связи с опубликованием и вступлением в силу федерального закона <...> государственная граница между РФ и Донецкой Народной Республикой приобретает статус административной границы между субъектами РФ", – говорится в его публикации.
С 5 октября таможенный контроль не осуществляется в следующих пунктах пропуска:
- "Успенка – Матвеев Курган";
- "Мариновка – Куйбышево";
- "Новоазовск – Весело-Вознесенка";
- "Иловайск".
Пушилин отметил, что с 10:15 остались только паспортный контроль и проверка на запрещенные к обороту предметы.
Ранее Владимир Путин утвердил ратификацию договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.
Договоры о принятии новых территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции регионов продлится до 1 января 2026 года.
Совфед одобрил ратификацию о принятии четырех регионов в состав России
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