Таможенный контроль между ДНР и Ростовской областью отменили

Фото: телеграм-канал "ФТС России/ProТаможню"

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что между республикой и Ростовской областью больше не осуществляется таможенный контроль. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"В связи с опубликованием и вступлением в силу федерального закона <...> государственная граница между РФ и Донецкой Народной Республикой приобретает статус административной границы между субъектами РФ", – говорится в его публикации.

С 5 октября таможенный контроль не осуществляется в следующих пунктах пропуска:

"Успенка – Матвеев Курган";

"Мариновка – Куйбышево";

"Новоазовск – Весело-Вознесенка";

"Иловайск".

Пушилин отметил, что с 10:15 остались только паспортный контроль и проверка на запрещенные к обороту предметы.

Ранее Владимир Путин утвердил ратификацию договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии новых территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции регионов продлится до 1 января 2026 года.



Совфед одобрил ратификацию о принятии четырех регионов в состав России

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