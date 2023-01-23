Песков заявил об ответственности стран перед народом Украины за поставку вооружения

Фото: kremlin.ru

Страны, снабжающие Украину вооружением, несут за это ответственность перед ее народом. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, страны Евросоюза делают много заявлений, одно из которых сделала Варшава. Польша пригрозила Германии попаданием в международную изоляцию в случае отказа в поставках танков Leopard Украине.

Пресс-секретарь главы государства отмечает нервозность среди членов ЕС, которая возрастает. Кроме того, Песков заявил, что страны должны ощущать ответственность за вооружение киевского режима.

"Главное, что расплачиваться за все эти действия, за всю эту псевдоподдержку предстоит украинскому народу", – цитирует официального представителя Кремля ТАСС.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией. В связи с этим затянулась поставка танков Leopard 2. Кроме того, Шольц отметил, что США играют не последнюю роль в данном вопросе.

В свою очередь, США заявили, что не видят смысла давать Киеву сложную и дорогостоящую в обслуживании бронетехнику.



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