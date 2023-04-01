Решение Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии сдержало Запад на Украине – СМИ

Фото: kremlin.ru

Решение Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии помогло сдержать западные страны от полноценной поддержки Киева. Таким мнением поделился эксперт Кейр Джайлс в материале для CNN.

Таким образом, по его словам, России удалось успешно "применить" ядерное оружие, не запуская его в прямом смысле слова. Джайлс заявил, что это решение стало весомым аргументом, который помешал Соединенным Штатам и Евросоюзу "идти до конца" в вопросе поставок на Украину различного вооружения.

26 марта Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам президента РФ, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.

В МИД Белоруссии подтвердили, что размещение ядерных боезарядов в Белоруссии без передачи Минску контроля за ними не будет противоречить положениям Договора о нераспространении.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов ввести новые санкции против Москвы в ответ на подобное решение. Так, по его словам, размещение ядерного оружия России в Белоруссии будет "эскалацией и угрозой европейской безопасности".

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