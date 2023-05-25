18:55Политика
Лукашенко заявил о перемещении нестратегического ядерного оружия из РФ в Белоруссию
Фото: kremlin.ru
Из России в Белоруссию начали перемещать нестратегическое ядерное оружие. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Как пояснил Лукашенко, 25 мая Владимир Путин проинформировал его о подписании указа по размещению ядерного оружия. Для этого в Белоруссии необходимо было подготовить место для хранения, сообщил он.
"Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов", – сказал Лукашенко в эфире Первого канала.
При этом информацию о том, привезли ли первую партию оружия в Белоруссию, президент страны пообещал уточнить после прибытия.
Ранее Лукашенко, говоря о том, что ядерное оружие России находится в Белоруссии, заверил о его создании вокруг него условий безопасности. По словам белорусского лидера, средства вооружения надежно защищены от диверсантов, которые попытаются пробраться в страну.
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