Минск готов к мятежу, которое планирует поддержать Польша – Лукашенко

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Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что в республике готовы к мятежу, который планирует поддержать Польша, и будут ему противодействовать. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первого".

"Мы отслеживаем этих ребят, о которых этот больной генерал говорил. Что там создаются хоругви, целые полки там или батальоны. Они так это называют", – заявил президент.

Лукашенко добавил, что в Белоруссии поименно знают всех, кто готовит вторжение, и их местоположение.

24 мая бывший заместитель главы Минобороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что республика планирует вооруженный переворот в Белоруссии. По словам военного, в нем могут быть задействованы граждане Белоруссии, которые участвуют в боях на стороне ВСУ.

Ранее Лукашенко отметил, что Запад готовится вторгнуться на территорию страны, чтобы уничтожить ее. Он добавил, что Запад создает вокруг сбежавших белорусов образ боевиков, так как их не жалко использовать.