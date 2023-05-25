Лукашенко заявил, что ядерное оружие РФ находится в безопасности на территории Белоруссии

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Белорусская граница на замке, а российское ядерное оружие находится под надежной защитой, сообщает Life.ru со ссылкой на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Если диверсантам нужно проникнуть на вашу или нашу территорию, сегодня есть много возможностей сделать это незаметно. Я, как профессионал вам скажу, "не используя зеленую границу". Поэтому это чисто бытовые рассуждения по поводу того, что они могут проникнуть только если не на замке граница", – подчеркнул он.

При этом, как отметил белорусский президент, российское ядерное оружие на территории Белоруссии также будет в безопасности.

Ранее в МИД РФ заявили, что контроль над ядерным оружием в Белоруссии останется у Москвы. Как подчеркнули в ведомстве, обеспечение безопасности в военно-ядерной сфере стало вынужденным шагом для Белоруссии и РФ из-за политики НАТО и изменений, которые произошли внутри европейской безопасности.

До этого бывший заместитель главы Минобороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что республика планирует вооруженный переворот в Белоруссии. По его словам, для этого планируется задействовать граждан Белоруссии, которые участвуют в боях на стороне ВСУ.

Лукашенко ответил, что страна готова к мятежу, о котором упомянул Скшипчак. В Минске поименно знают всех, кто готовит вторжение, и их местоположение, подчеркнул белорусский лидер.