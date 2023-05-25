Лукашенко поблагодарил Путина за размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия

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Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поблагодарил президента РФ Владимира Путина за решение разместить тактическое ядерное оружие на территории республики. Информация об этом появилась в телеграм-канале "Пул Первого".

24 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на заседании второго Евразийского экономического форума сказал, что у Москвы и Минска ядерное оружие "одно на двоих". Во время этого камеры показали, что Лукашенко и Путин пожали друг другу руки. Журналист Павел Зарубин спросил у Лукашенко, о чем он в этот момент говорил с российским лидером.

"Когда речь шла о ядерном оружии, честно говоря, я из-за акустики этой не очень расслышал, а Владимир Владимирович мне говорит, что принято решение о размещении ядерного тактического оружия в Белоруссии, он мне об этом сказал, я говорю: "Спасибо", – объяснил он.

Ранее Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам российского лидера, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.

Информацию об этом позже подтвердили в Белоруссии. Там подчеркнули, что размещение ядерных боезарядов в Белоруссии без передачи Минску контроля за ними не будет противоречить положениям Договора о нераспространении.

25 мая главы Минобороны РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о порядке содержания нестратегического ядерного оружия России на белорусской территории. Согласно документу, российское оружие будет содержаться в специальном хранилище на территории Белоруссии.