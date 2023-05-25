10:19Политика
Россия оставила за собой контроль за ядерным оружием в Белоруссии – Шойгу
Фото: depositphotos/ligora
Контроль за размещаемым в Белоруссии нестратегическим ядерным оружием остается за Россией, как и решение о его применении, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Он пояснил, что Россия не передает Белоруссии ядерное оружие, а лишь размещает в специальном хранилище на территории республики.
Шойгу добавил, что в дальнейшем могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку.
Ранее главы Минобороны РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о порядке содержания нестратегического ядерного оружия России на белорусской территории. Также министры обсудили военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества между оборонными ведомствами.
Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам российского лидера, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.
Информацию об этом позже подтвердили в Белоруссии. Там подчеркнули, что размещение ядерных боезарядов в Белоруссии без передачи Минску контроля за ними не будет противоречить положениям Договора о нераспространении.
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