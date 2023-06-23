Нарышкин заявил, что Польша до сих пор претендует на территорию Западной Украины

Фото: 123RF/miczu

Мечта Польши о Западной Украине жива, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Последние 1,5–2 года СВР предавала гласности часть разведывательной информации, которая связана с мечтами некоторых польских элит о так называемых Восточных Кресах. Эти мечты живы в сознании определенной части польского общества, особенно польской элиты", – приводит ТАСС слова Нарышкина.

Глава СВР добавил, что тезис Владимира Путина об усилиях Польши вернуть Западную Украину полностью верен.

Владимир Путин во время дискуссии на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что польские власти хотят вернуть Западную Украину и постепенно приближаются к этому.

Он добавил, что Россия будет продолжать бороться с неонацизмом на Украине. По его словам, денацификация Украины – одна из ключевых задач РФ.

В Польше заявили, что не могут реализовать урожай из-за переизбытка предложения