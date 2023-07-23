Лукашенко предложил Путину обсудить возможность поддержки населения Западной Украины

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Лидер Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Стрельне предложил Владимиру Путину обсудить возможность поддержки населения Западной Украины. Об этом пишет ТАСС.

"И, если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос. Естественно, я хотел бы, чтобы в этом плане вы нас поддержали", – сказал он.

Он добавил, что сейчас идет много разговоров о вступлении Украины в НАТО "по частям". Таким образом, по его мнению, Западная Украина будет оторвана, передает РИА Новости. Политик подчеркнул, что для Белоруссии и России отрыв Западной Украины неприемлем.

Ранее в ходе беседы глава Белоруссии отметил, что контрнаступления ВСУ нет. В свою очередь, российский лидер заметил, что оно есть, однако провалилось.

Также Лукашенко сообщил, что его "начали напрягать вагнеровцы", так как они хотят идти на Варшаву. При этом политик подчеркнул, что члены ЧВК "Вагнер" находятся в центре Белоруссии, как и было условлено ранее.

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