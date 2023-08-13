13 августа, 23:59Политика
Польша прикроет границу с Белоруссией американскими вертолетами и танками
Фото: 123RF/algisb
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна прикроет восточный фланг с помощью американского вооружения. Об этом сообщает ТАСС.
По словам министра, вертолеты Apache и танки Abrams из США должны "закрыть Брестские ворота".
"На следующей неделе мы ожидаем решения Конгресса США об утверждении нашего запроса в отношении вертолетов Apache", – заявил он.
Блащак считает, что танки Abrams вместе с Apache составляют непреодолимую преграду и сформируют заслон, закрывающий Брестские ворота, которыми называется участок около города Брест на польско-белорусском приграничье.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Польша начала новый виток военных приготовлений, используя для этого надуманные предлоги. По его словам, планы Варшавы по "укреплению" границы с Белоруссией являются угрозой для безопасности Союзного государства, которую нельзя рассматривать в отрыве от многолетней политики НАТО о наращивании военного потенциала.
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