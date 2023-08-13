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13 августа, 23:59

Политика

Польша прикроет границу с Белоруссией американскими вертолетами и танками

Фото: 123RF/algisb

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна прикроет восточный фланг с помощью американского вооружения. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, вертолеты Apache и танки Abrams из США должны "закрыть Брестские ворота".

"На следующей неделе мы ожидаем решения Конгресса США об утверждении нашего запроса в отношении вертолетов Apache", – заявил он.

Блащак считает, что танки Abrams вместе с Apache составляют непреодолимую преграду и сформируют заслон, закрывающий Брестские ворота, которыми называется участок около города Брест на польско-белорусском приграничье.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Польша начала новый виток военных приготовлений, используя для этого надуманные предлоги. По его словам, планы Варшавы по "укреплению" границы с Белоруссией являются угрозой для безопасности Союзного государства, которую нельзя рассматривать в отрыве от многолетней политики НАТО о наращивании военного потенциала.

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